The examples populate this alert with dummy content

140 ANIVERSARIO "Devolver a la sociedad lo recibido forma parte de nuestro ADN" Enrique Jorge Rico Albert, director general de Unión Alcoyana, centra el objetivo de la compañía en su 140 aniversario miércoles, 19 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/07/2017) Unión Alcoyana celebra su 140 aniversario. Su director general, Enrique Jorge Rico Albert, ha resaltado en Hoy por Hoy Alcoy el espíritu de reconocimiento con el que surge esta celebración. "Desde siempre hemos tenido la vocación de devolver a la sociedad lo que recibimos de ella. Forma parte de nuestro ADN". Rico ha hablado del acto de entrega de una serie de estatuillas conmemorativas a las entidades con las que colabora en un acto de reconocimiento celebrado la semana pasada en el Restaurante Torre de Cotes. En la entrevista ha resaltado el carácter de mecenazgo que ha caracterizado a uno de los accionistas de la compañía, León Grau. Unión Alcoyana, nació el 25 de julio de 1877.