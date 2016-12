The examples populate this alert with dummy content

SALUD PÚBLICA Día 1 después de la legionela Alcoy reabre las fuentes y surtidores, clausurados durante más de una década por riesgo de propagar contagios de la enfermedad viernes, 23 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/12/2016) Las fuentes y surtidores ornamentales de Alcoy vuelven a funcionar. Su reapertura simboliza la normalidad que la ciudad ha recuperado tras años de medidas extraordinarias para evitar brotes de legionela, la enfermedad que dejó entre 1999 y 2014, a través de 19 brotes, 329 afectados. Los primeros surtidores que han vuelto a funcionar han sido los dos de La Glorieta y el del jardín sindical de L’Alameda. La reapertura la ha autorizado la Conselleria de Sanidad, que ha rebajado las medidas del protocolo de prevención de la legionela. Otras de las decisiones de Sanidad es la rebaja del nivel de cloro en la red pública de agua. Tal y como ha anunciado el Ayuntamiento, la próxima semana volverá a funcionar el surtidor de El Parterre. En enero el agua brollará en el surtidor de La Rosaleda. Según el Gobierno, el surtidor de la plaza de España, el que más problemas técnicos presenta, no funcionará hasta primavera.