SANIDAD Diagnosticado un caso aislado de legionela Desde octubre del año pasado que no se registraban afectados-El paciente no reside en Alcoy y ha recibido el alta hospitalaria martes, 01 de agosto de 2017 La Conselleria de Sanidad ha diagnosticado un caso aislado de legionela en el Departamento de Salud de Alcoy. Desde octubre del año pasado que no se registraban. El paciente, según Sanidad, no está vinculado a ningún brote, no reside en Alcoy y ha recibido ya el alta hospitalaria. Las autoridades sanitarias descartan que la ciudad padezca un brote, consideran este contagio como aislado "al igual que se registran en otros departamentos". El último brote de legionela en Alcoy tuvo lugar en otoño de 2014 con 11 afectados. De los 19 brotes registrados desde 1999, 10 se produjeron en otoño, un hecho vinculado por los técnicos a la reactivación de los aparatos de refrigeración.