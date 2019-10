The examples populate this alert with dummy content

INTERCULTURAL Diálogos que unen culturas Cuatro migrantes cuentan su convivencia en la ciudad desde que llegaron a ella procedentes de sus lugares de origen, Marruecos, Senegal o el País Vasco martes, 22 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/10/2019) El programa Diálogo Intercultural (DiC!), impulsado por el Ayuntamiento de Alcoy y la Diputación de Alicante con la colaboración de Cruz Roja, tiene como objetivo fortalecer la sociedad civil a través de la diversidad cultural. En Radio Alcoy hemos recibido a El Mamuné, Mudu, Ainara y Maddi que nos han contado como está siendo su convivencia en la ciudad desde que llegaron desde Marruecos, Senegal y el País Vasco. Gabriela Teodora Ioan, Técnica de Integración Social y técnica de DiC!, ha explicado los objetivos de este programa.