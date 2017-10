The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Dialsur invierte 250.000 euros en renovar su centro en Cocentaina Abrirá los sábados por la tarde y refuerza su oferta a la hostelería con nuevos servicios y productos jueves, 05 de octubre de 2017 Dialsur está de estreno en Cocentaina. La división mayorista del grupo Musgrave España y dedicada a proveer a los profesionales de la hostelería ha inaugurado sus renovadas instalaciones, en las que ha invertido 250.000 euros. El de Cocentaina es el sexto establecimiento en España que se acopla al nuevo modelo de negocio, que refuerza especialmente la oferta de productos frescos. El director general de Dialsur, Juan Conesa, ha destacado el nuevo espacio de carnicería al corte, inédito en el sector, y ha anunciado que el centro de venta de Cocentaina amplía su horario a los sábados por la tarde para “mejorar el servicio a la hostelería”. Otra de las novedades es la ampliación de la zona de frutas y verduras, que ofrecerá nuevos formatos que facilitan “la preparación y el servicio en mesa”. Luis López, director general de Musgrave España, ha añadido el refuerzo de productos de la bodega, sobre todo los vinos. La empresa ha desarrollado un plan de formación a sus nueve trabajadores para mejorar la calidad del servicio y ampliar sus conocimientos de producto fresco y bodega. A la reinauguración ha asistido el director ejecutivo de Musgrave, Martin Hyson, y la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, que ha aplaudido la inversión de la compañía, a la que ha agradecido su confianza en el municipio. La regidora ha subrayado que Dialsur fue el primer establecimiento dedicado a la hostelería que se implantó en L’Alcoià y El Comtat.