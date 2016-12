The examples populate this alert with dummy content

BALANCE 2016 Diario de un año Los periodistas coinciden en resaltar el cierre del puente Fernando Reig y sus consecuencias sobre otros temas destacados jueves, 22 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Tertulia de periodistas (20/12/2016) El año 2016 acaba con temas, que por su trascendencia, siguen en la retina de los alcoyanos. El cierre del puente Fernando Reig, por obras y por problemas en su estructura, destaca sobre los demás. El balance que en Radio Alcoy han realizado los periodistas Mario Candela, delegado de Información, y Luis Peidro, redactor jefe de El Nostre, coinciden en resaltar este asunto "por su influencia" sobre otros temas destacados como la demolición de las naves de la antigua Maquinarias Ceres, la Vuelta Ciclista a España o el cambio de circulación. El año comenzó con los ecos de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y finaliza con el Gobierno de España ya formado, tras la repetición en junio y caracterizado por el fin del ciclo del bipartidismo. Los periodistas analizan cómo ha afectado esto también a la actualidad local. En La Tertulia de periodistas abordan la dilatación de asuntos pendientes como la reapertura del nuevo Centre d’Art, la reactivación del Casco Antiguo o el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Los avances en la integración de las mujeres en la fiesta, el calendario festero, la reforma del estatuto son asuntos que los informadores vaticinan que volverán a la actualidad en 2017. El homenaje a Camilo Sesto se integró a la agenda como asunto destacado y que deja pendiente la petición de una calle para el artista.