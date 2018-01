The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Diccionario básico del Lindy Hop Marta Gisbert, periodista de la casa, recopila los vocablos imprescindibles del manual de Lindy Hop para usar en la cuarta edición del Winter Black Swing Festival, este fin de semana en Alcoy viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/01/2018) Bailar Lindy Hop es dominar un vocabulario. Se dice que el nombre surgió en 1927, en el Savoy Ballroom, durante un concurso de baile en conmemoración al famoso vuelo de Charles Lindbergh a través del Océano Atlántico. Lindy sería el diminutivo de Lindbergh y hop haría referencia al "salto" de una costa a otra. El primer ejemplo práctico sería el bouncing, del verbo to bounce, “rebotar”: es la posición básica para moverse a ritmo de swing, con el cuerpo semiflexionado, dándole un efecto muelle a nuestras rodillas. Y el bouncing lo practican los hoppers, esto es, los bailarines, tanto los que marcan qué pasos van a hacerse –leaders- como aquellos que los siguen –followers-. Los bailarines de Lindy Hop, además de ir a clase, hacen jams: un vocablo que también se escucha en los músicos. Se trata de un encuentro informal, de improvisación musical, donde los hoppers dan rienda suelta a sus pies. La palabra clandestino recuerda a aquellas citas que se daban en la Swing Street de Harlem, en los veinte clubs de jazz, cabarets y bares clandestinos. ¿Curiosidades? Los apodos de los grandes bailarines afroamericanos que han derivado en pasos de baile, como el Shorty George, por el bajito de George Snowden. El rockstep o el triple step son palabras imprescindibles para quien quiera acercarse a la pista de baile de Alcoy este fin de semana.