AJEDREZ Diego López, campeón de los Juegos Deportivos Un total de 29 jugadores de diferentes categorías han participado en esta competición organizada por el Ayuntamiento de Alcoy y el Club Ajedrez Tabiya Alcoy miércoles, 19 de abril de 2017 Los Juegos Deportivos Municipales de Ajedrez Alcoy, Fase Tabiya Alcoy, han finalizado con la disputa de la 5ª ronda. La competición está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy y el Club de Ajedrez Tabiya Alcoy. Un total de 29 jugadores, de ellos 4 cadetes, 5 infantiles, 4 alevines y 16 benjamines, provenientes del Club Hermanos La Salle, Colegio Salesiano San Vicente Ferrer, Club Esportiu Miguel Hernández, Club de Ajedrez Tabiya Alcoy y Club de Ajedrez Cocentaina. La competición se disputó por Sistema Suizo al mejor de 5 partidas o rondas, en partidas de 15 minutos por jugador. Tras la celebración de quinta ronda, empataron Diego López y Antón López, ambos naturales de Cocentaina, quedando campeón el primero tras lograr la mejor puntuación en el desempate. En el tercer puesto quedó Jordi Linares del Tabiya Alcoy que solo perdió con el Campeón en una partida muy igualada. Desde la organización también se destaca el gran juego que realizó el infantil Mario Sanjuán, de La Salle, que consiguió un meritorio 4º puesto, perdiendo tan sólo una partida. También resaltar el buen juego de todos los jugadores de los colegios, en especial a los benjamines Raúl González, de La Salle, que quedó en la octava posición. Por otra parte, Álvaro Agulló, de Salesiano San Vicente Ferrer y Adrián Mihail Avramescu, del Miguel Hernández, se clasificaron entre los 14 mejores puestos de la competición con 3 puntos. La clasificación final de los 10 primeros quedó de la siguiente forma: 1º Diego López (Cocentaina) con 4’5 puntos 2º Antón López (Cocentaina) con 4’5 puntos 3º Jordi Linares (Tabiya Alcoy) con 4 puntos 4º Mario Sanjuán (La Salle) con 4 puntos 5ª Judith Camáñez (Tabiya Alcoy) con 4 puntos 6º Emilio Barea (Tabiya Alcoy) con 3 puntos 7º Nicolás Colomina (Tabiya Alcoy) con 3 puntos 8º Raúl González (La Salle) con 3 puntos 9º Jorge Vidal (La Salle) con 3 puntos 10º Daniel Colomina (Tabiya Alcoy) con 3 puntos