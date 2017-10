The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Diez años aprendiendo con experiencia Ibi lanza la décima edición del convenio que permite acercar la universidad a las personas mayores de 55 años para que puedan matricularse en un curso de dos años de duración con el objetivo de favorecer la comunicación intergeneracional sábado, 14 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El lunes 16 de octubre arranca en Ibi el curso de la décima edición de las AUNEX, Aulas Universitarias de la Experiencia, gracias al convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández de Elche. El alcalde de la localidad, Rafael Serralta, junto a la directora de SAVIEX, Esther Sitges, presentaron este viernes el nuevo curso que pretende acercar la universidad a las personas mayores de 55 años que deseen matricularse y realizar un curso de dos años, con el objetivo de potenciar su integración en el contexto sociocultural que representa la Universidad, favoreciendo la comunicación intergeneracional y la mejora de la calidad de vida ligada al incremento de la cultura. Las clases se impartirán en el Centro Social Polivalente y en el aula de Informática de la fábrica Pilen. El horario lectivo será los lunes y miércoles de 16.30 a 19.30 horas. Las asignaturas que se impartirán este curso en las Aulas Universitarias de la Experiencia serán: música, economía global, sociología de la población, fisiología, análisis de las políticas públicas, literatura universal II y uso de las tecnologías de la información. Además, durante el curso se impartirán diversos seminarios que versarán sobre los contenidos del curso y otros temas. Las personas mayores de 55 años interesadas en matricularse no es necesario que tengan estudios previos y podrán hacerlo hasta el inicio del curso -el próximo 16 de octubre- en el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Ibi, ubicado en el Centro Social Polivalente, o a través de http://sabiex.edu.umh.es/actividades/aunex/. Existe la posibilidad de matricularse por asignaturas sueltas o por seminarios. El precio por alumno del curso completo es de 110 euros y de 60 para los clientes del Programa Pensión Multiestrella de la Caixa o clientes del Club Ahora. El precio por asignatura suelta es de 35 euros y la asistencia a todos los seminarios tiene un coste de 70 euros. También cabe la posibilidad de solicitar una de las becas que concede la Obra Social La Caixa. Más de 250 alumnos han pasado, en nueve años, por las aulas de la experiencia.