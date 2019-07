The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Diez años después regresa Pau Franch Su llegada se une a la del portero José Juan, que será presentado el martes y la renovación de Navarro la pasada semana lunes, 01 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El delantero de Betxi, Pau Franch, regresa al Alcoyano 10 años después. Su paso por Alcoy en la temporada 2009 /10, dejó una buena sensación con 22 partido jugados y 7 goles. Por aquél entonces su juventud le hacía prometer y tras su primera experiencia fuera de casa con el Deportivo, regresó al Castellón de donde vino cedido. Denia, Olímpic de Xátiva, Socuellamos, Arandiana o su último equipo, el San Fernando, han sido algunos de su equipo en este periplo que le ha devuelto al Alcoyano diez temporadas después y que llega con la intención de ser la referencia ofensiva del Alcoyano en Tercera División. Suma más de 200 partidos en Segunda B y más de 40 goles. Llega con mucha ilusión a lo que considera “su casa” ya que del Alcoyano vivió grandes momentos y lo guarda como un club que le trató muy bien. Ahora el delantero castellonense, quiere volver cerca de su casa para seguir su carrera deportiva a los 30 años de edad. De aquel Pau al de ahora, han pasado muchas cosas. “Diez años dan para mucho, yo viene aquí muy joven, era quizá más rápido, pero ahora tengo mucha más experiencia, sé de qué va todo esto y he crecido mucho como jugador. Guardo un buen recuerdo de Más llegadas La pasada semana el Alcoyano presentó a un portero de garantías como lo es, José Juan, procedente del Elche en Segunda División, aceptó la oferta y el proyecto del Alcoyano con mucha ilusión, será presentado el martes en El Collao. Por otro lado el club ofreció la renovación a tan sólo tres jugadores de la pasada temporada, Barreda, que todavía no ha contestado, Tomás Ruso que está descarta su renovación y el capitán Antonio Navarro que se ha vuelto a comprometer con el Alcoyano una temporada más, por lo que cumplirá su séptima campaña como blanquiazul. Para esta semana al menos tres jugadores más serán presentados, uno de los que suena es el alcoyano Josue del Hércules B. Por lo que terminará la semana con la mitad de la plantilla cerrada.