EXCURSIONES Diez rutas que recorrerán Alcoy y sus alrededores La primera de ellas se iniciará este domingo 24 de febrero con la visita a la colonia agrícola de Els Plans – Josep Maria Segura y Pedro Parra explican esta actividad martes, 19 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/02/2019) La séptima edición de las ’10 excursions voltant Alcoi i el seu patrimoni històric i arqueològic’ comienza el domingo 24 de febrero con una primera excursión hasta la colonia agrícola de Els Plans que tendrá como guías a Jordi Borrell y Gabriel Sanchis con salida en autocar a las 8’30 horas desde la plaza de España. Nueve más serán estas rutas, casi todas ellas los últimos domingos de cada mes hasta noviembre. El director del Museu Arqueòlogic Camilo Vicedo, Josep Maria Segura, y el presidente del CAEHA, Pedro Parra, han estado en Radio Alcoy explicando estas rutas organizadas por estas entidades con el respaldo del Ayuntamiento. Este es el listado de las nueve restantes: 31 de marzo: Urbanisme i habitatge obrer: les cases de dos claus. A cargo de Jorge Doménech. 27 de abril: Plans urbnístics de hui per a l'Alcoi de demà. A cargo de Gabino Ponce. 26 de mayo:Les caves de neu del Carrascal de la Font Roja. A cargo de Jordi Acosta y Josep Maria Segura. 30 de junio: Alcoi en fotos:passa i present. A cargo de Álvaro Verdú. 21 de julio: El jaciment medieval del Castellar. A cargo de Germán Pérez Botí. 4 de agosto: El Salt. Visita a les excavacions arqueològiques. A cargo de Bertila Galván y Cristo Hernández. 29 de septiembre: El poblat ibèric del Puig d'Alcoi. A cargo de Ignasi Grau y Josep Maria Segura. Visita teatralizada. 27 de octubre: Les esglésies històriques d'Alcoi. A cargo de José María Soriano. 24 de noviembre: Les xemeneies industrials d'Alcoi. A cargo de Ramón Molina.