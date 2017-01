The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO Diez torres sostendrán el Fernando Reig durante la sustitución de los tirantes Compromís reclama al Gobierno que exija responsabilidades a las constructoras martes, 17 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/01/2017) Diez torres instaladas con carácter provisional sostendrán el tablero del puente de Fernando Reig durante la sustitución de los 38 tirantes, que se prolongará durante 13 meses. El delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, ha detallado los pormenores de un proyecto valorado en 7,2 millones de euros con los que dejar un puente “casi nuevo”. Compromís, a través de su diputado Ignasi Candela, entiende que el Gobierno central debe exigir responsabilidades a la empresa que construyó el puente hace 30 años. Según los datos aportados por Moragues, el proyecto de reparación prevé instalar una torre por cada tres alineaciones de tirantes. Serán el apoyo del tablero como alternativa a los tirantes. Una de las mejoras previstas es la instalación de dispositivos que permitirán controlar el comportamiento de los nuevos tirantes a lo largo del tiempo. De hecho, Fomento va a mejorar los accesos al interior del tablero para poder desarrollar una inspección y un mantenimiento regulares. Moragues ensalza la labor desarrollada para evaluar los daños en los tirantes. A la reunión que el delegado mantuvo con el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, y los portavoces de los grupos municipales asistió la diputada Lola Alba, que subraya la “agilidad y transparencia” con las que el Ministerio de Fomento está gestionando la reparación del puente. Alba apunta la complejidad del proyecto “que no es el más barato pero sí el mejor. Desde Compromís, el diputado Ignasi Candela sostiene que el Gobierno central debería reclamar responsabilidades a la constructora del puente. Entiende que no es normal “el estado de emergencia de una infraestructura que se inauguró hace 30 años y que costó seis millones de euros”. El parlamentario ha preguntado al Gobierno si tiene alternativas para la movilidad en Alcoy. Y ha solicitado datos sobre las acciones de mantenimiento realizadas en el puente durante las tres últimas décadas.