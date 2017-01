The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Difícil salida de la Unión Alcoyana El equipo dirigido por Javi Silvestre juega a domicilio ante el Horadada, cuarto clasificado – El encuentro será el sábado 14 de enero a las 20 horas jueves, 12 de enero de 2017 Segundo desplazamiento consecutivo y última jornada a domicilio de primera vuelta que enfrentará a la Unión Alcoyana FS y a Horadada, cuarto clasificado, empatado a puntos con el Ye Faky, y a 5 de los líderes Nueva Elda y Hércules SV. Partido de alto nivel para los de Javi Silvestre que tienen como objetivo seguir creciendo y compitiendo tal y como se está haciendo en las últimas semanas. Sólo así, se van a tener opciones de ganar. El rival, cuenta por victorias sus partidos en casa a excepción de las derrotas 3-4 ante los líderes Nueva Elda, en la jornada pasada, y Hércules SV. Por plantilla quizá no están todo lo cerca de los líderes como esperaban a estas alturas de la temporada aunque tan sólo han dejado escapar una derrota más y un empate, números de gran equipo. Los de Javi Silvestre, después de realizar un grandísimo partido en Calpe afrontan este nuevo reto con máximas aspiraciones aunque con la plantilla, de nuevo, bajo mínimos. Esta semana se cae Llorenç por una rotura fibrilar y se une a Dako, con buenas noticias respecto a su lesión pues lo operarán de menisco y no de ligamentos, Mauro, Iñaki y Borja. Se espera la incorporación de Víctor y de algún juvenil ya que disputarán su partido en jornada de domingo. El resto de la jornada deparará esta vez dos nuevos partidazos, el Nueva Elda (1º) - Ibi (5º) el sábado a las 18.30 horas y el Castalla (6º) - Ye Faky (3º), también el sábado, pero arrancará media hora más tarde, a las 19 horas. El juvenil, que viene de caer derrotado en Petrer, se desplazará de nuevo para inaugurar la 2ª vuelta ante el Hércules SV. El equipo se la Unión Alcoyana ha descendido posiciones por la igualdad en el campeonato pero están a tan sólo una victoria del segundo clasificado.