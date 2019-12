The examples populate this alert with dummy content

HORA ECONOMIA Digitalización, sostenibilidad, formación y turismo Los analistas de la Tertulia de Economía de Radio Alcoy establecen los propósitos para 2020 y hacen balance al cierre del año martes, 10 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora de la economía (10/12/2019) La digitalización del sector industrial y comercial, el crecimiento sostenible de las industrias y mantener la apuesta por el turismo como sector económico, son algunos de los propósitos que se han escuchado en última Tertulia de Economía del año de Radio Alcoy. El presidente de la Cámara de Comercio, Pablo de Gracia, el presidente de FEDAC, Nacho Gómez, y el subdirector del campus de Alcoy de la UPV, Manolo Llorca, confían en que 2020 marque un impulso a las nuevas tecnologías y conciencia medioambiental. Destacan los valores positivos en el ámbito del empleo, la mejora en las áreas industriales y las acciones formativas han aportado al año a punto de finalizar.