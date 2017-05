The examples populate this alert with dummy content

ALCODIAM 2-3 LICEO Digno de OK Liga El Enrile PAS Alcoy plantó cara al Liceo, cuarto clasificado de la tabla, y casi logró el empate en el último minuto de partido domingo, 14 de mayo de 2017 El Enrile PAS Alcoy demostró una vez más porque está en la máxima categoría de hockey patines de España. Los de Sergi Punset recibieron al cuarto clasificado de la OK Liga, el Liceo, en el Polideportivo Francisco Laporta en un partido en el que como viene siendo habitual, apenas se llega al centenar de aficionados en las gradas. El Patín está muy cerca de la permanencia. Con 9 puntos en juego en los tres partidos restantes, está a 8 del penúltimo clasificado por lo que con lograr un punto asegura de forma matemática que la próxima temporada volverá a jugar en la OK Liga. El inicio del encuentro se caracterizó por ciertas imprecisiones por parte del equipo local, a pesar de ello, el primer gol que subió al marcador fue del Alcodiam. Tutti Baieli en el minuto 9 adelantó al Patín con el 1-0. Poco después el Liceo empató el encuentro y seguidamente, tras reclamar una falta sobre Fran Roca que no fue pitada los de Sergi Punset dispusieron de una doble ocasión que detuvo el portero rival. Posteriormente, el Alcodiam vivió momentos de desconcentración que le condenaron en el resultado. En el minuto 17 el Liceo anotó el 1-2 tras un error de los jugadores locales que dejaron que un rival se quedase solo ante Guiri ampliando así su ventaja. Tras ese gol hubo tiempo muerto que se reanudó con una nueva ocasión del Liceo pero esta vez siendo bien defendida por el Alcodiam. A falta de poco más de un minuto para el final de la primera mitad el Patín dispuso de una doble ocasión, la primera de Tutti con un disparo lejano. En el descanso el Alcodiam tenía que cambiar muchas cosas si quería plantarle cara al Liceo igual que lo hizo en la primera vuelta cuando empató 4-4. Sergi Punset dio instrucciones a sus jugadores dando sus frutos ya que hasta el minuto 10 el Liceo no pudo meter el gol que amplió su ventaja con el 1-3. El Patín realizó mejor juego en la segunda parte pero le costaba terminar las jugadas. A falta de un minuto para el final David Gelmà metió el 2-3 dejando una posibilidad de empate. Todos reaccionaron, grada y banquillo. Guiri se retiró de la pista y Sergi Punset apostó por jugar a cinco jugadores de campo, y aunque el Patín dispuso de ocasiones en ese tramo de partido el tercer gol no llegó. Aunque la permanencia ya está prácticamente cerrada, todavía no es numérica, algo que el Alcodiam buscará en los tres partidos que faltan para cerrar la temporada.