AVANCE Dimite el alcalde de Beniarrés después de 13 años de gobierno Luis Tomás aprovecha el pleno para anunciar su renuncia – Francisco Sellés se perfila como nuevo alcalde viernes, 07 de julio de 2017 Luis Tomás, del Partido Popular, ha presentado su renuncia como alcalde de Beniarrés, municipio que ha gobernado durante los últimos 13 años. Tomás anunció su dimisión al final del pleno municipal celebrado este jueves. Aprovechó el punto de despachos extraordinarios para comunicar su marcha. Según ha sabido RADIO ALCOY, el número 2 de la lista del PP, Francisco Sellés, será su sucesor al frente de la Alcaldía. Luis Tomás pone fin con su renuncia a una etapa que comenzó en febrero de 2004, cuando accedió a la Alcaldía a través de una moción de censura que desbancó al socialista José Vicente Sanjuán. Aquel paso dio por primera vez el Gobierno de Beniarrés al Partido Popular. El PSOE había gobernado desde 1983.