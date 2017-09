The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Dimite Paco Agullló por el acoso laboral de la diputada provincial de EU El ex concejal de Alcoy presenta su renuncia como asesor de la coalición en la Diputación tras permanecer dos meses de baja como consecuencia de las prácticas de Raquel Pérez miércoles, 13 de septiembre de 2017 El ex concejal de Esquerra Unida, Paco Agulló, ha dimitido como asesor del grupo en la Diputación por el presunto acoso laboral al que le somete la diputada provincial de la formación, Raquel Pérez. El consejo comarcal de Esquerra Unida reclama a la dirección nacional la expulsión de Pérez y que le exija el acta de diputada.