BOMBEROS Diputación amplia la plantilla de bomberos en Cocentaina e Ibi 10 bomberos se incorporarán a partir del 15 de junio a las plantillas de Cocentaina e Ibi. Entre los dos parques suman 80 profesionales – También contarán con cuatro nuevos helipuertos repartidos por la comarca jueves, 24 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Diez nuevos bomberos se incorporarán a partir del 15 de junio a las plantillas de Cocentaina e Ibi. Lo ha confirmado el Diputado de Emergencias Jaume Lloret en un acto que ha tenido lugar en ACIF y en el que el Consorcio de Bomberos ha cedido un vehículo todoterreno. La comarca contará a partir del día 15 con 4 helipuertos distribuidos por diferente municipios y con 80 efectivos profesionales para la extinción fuegos y atender emergencias. “Estamos mejorando mucho infraestructuras y plantillas, en este caso, los parques de Cocentaina e Ibi, contarán con 10 bomberos más. Además la comarca tendrá cuatro helipuertos más distribuido por diferentes poblaciones. En total en esta zona, serán 80 bomberos a partir del 15 de junio”. El vehículo cedido a Acif, procede del parque de bomberos, de donde ha sido retirado tras cumplir 10 años de antigüedad.