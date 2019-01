The examples populate this alert with dummy content

EMERGENCIAS Diputación aporta un nuevo vehículo a la brigada de Alcoy contra temporales de nieve Para un total de cuatro furgonetas 4x4 y dos camiones grúas para toda la provincia martes, 15 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Las brigadas de mantenimento de las carreteras de la comarca contarán con nuevos vehículos 4x4 para mejorar el servicio delante posibles temporales de nieve. La Diputación de Alicante ha incorporado cuatro furgonetas 4x4 y dos camiones grúas. Uno de estos cuatro vehículos de tracción a las cuatro ruedas se destinará a la brigada de Alcoy, junto a las de Pego, Villena y La Vila, las otras tres furgonetas, para poder acceder estas brigadas de forma más fácil y segura por carreteras y caminos cortados por la nieve. A la presentación ha assistido el presidente de la Diputación, Cèsar Sanchez. El coste de los vehículos es de 330.000 euros.