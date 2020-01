The examples populate this alert with dummy content

ALCOIÀ-COMTAT Diputación distribuirá 250.000 € en ayudas para reparar caminos El ente provincial habilita estas subvenciones urgentes dirigidas a poblaciones menores de 5.000 habitantes para recuperar las vías rurales afectadas por el temporal lunes, 27 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/01/2020) La Diputación de Alicante incrementa hasta los 250.000 euros la partida de ayudas urgentes a las poblaciones menores de 5.000 habitantes para arreglar los caminos afectados por el temporal. Alejandro Morant, diputado de Carreteras, estuvo visitando algunas de las vías que presentan desperfectos, ocasionados por el temporal, en localidades como Beniarrés, Planes, Gorga, Quatretondeta, Famorca y Benimassot. En esta visita, el dirigente provincial, anunció que los municipios de L’Alcoià y El Comtat, podrán recibir una cuantía máxima según el tamaño de la población, estableciendo 2.500 euros para las localidades de hasta 15 kilómetros cuadrados; 5.000 para los de hasta 30 km2 y 7.500 euros para los de más de 30 km2. El diputado, asimismo, avanzó que, dado a la importancia de los daños, la Diputación estudiará la posibilidad de crear otra línea de subvenciones para la reparación y restablecimiento de los caminos rurales cuanto antes.