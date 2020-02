The examples populate this alert with dummy content

CASTALLA Diputación estudia recuperar el hotel de Xorret de Catí para uso social, turístico o deportivo El ente provincial encarga un informe técnico para valorar la viabilidad de rehabilitar este edificio, actualmente cerrado, situado en el paraje natural martes, 11 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/02/2020) La Diputación de Alicante estudiará las posibilidades del hotel de Xorret de Catí, en Castalla, con el objetivo de recuperarlo y darle un nuevo uso. Así lo ha anunciado el diputado de Medio Ambiente y Energía, Miguel Ángel Sánchez, durante la visita que ha realizado a este enclave natural que actualmente gestiona y protege la institución provincial y que anualmente recibe la visita de más de 20.000 personas. Desde el ente provincial informan que su conversión en un centro social íntegramente adaptado para personas mayores o con discapacidad, su transformación en un espacio deportivo innovador destinado al alojamiento de clubes y equipos de todo el mundo o su recuperación como complejo turístico de primer nivel son algunos de los usos que se barajan para este enclave. Sánchez, quien ha estado acompañado por la diputada de Servicios Sociales, Igualdad y Juventud, Mª Carmen Jover, ha explicado que “el objetivo de este proyecto, en el que vamos a trabajar de forma coordinada las áreas Medio Ambiente, Servicios Sociales, Arquitectura y Turismo, es recuperar esta infraestructura, ubicada en uno de los lugares más singulares de la provincia, para ponerla en valor y sacarle todo el potencial que tiene”. El primer paso para llevar a cabo esta actuación, según las citadas fuentes, será la redacción de un estudio técnico que permita establecer aspectos como la viabilidad del proyecto, la inversión estimada o las actuaciones necesarias para la rehabilitación y mejora del edificio y su entorno.