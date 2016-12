The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Diseño modernista para iluminar el Nadal alcoià El Ayuntamiento presenta la nueva enramada que pretende instalar a partir de 2017 martes, 20 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/12/2016) El Nadal alcoià de 2017 será más autóctono si cabe con la instalación de una nueva enramada que recoge motivos propios del ciclo navideño local. El pleno municipal ha aprobado la creación de una iluminación ornamental navideña propia de la ciudad, como sucede en Moros y Cristianos. En el pleno, el concejal de Fiestas, Raül Llopis, presentó el diseño en el que el Gobierno local, del PSOE, viene trabajando durante los últimos meses. Una vez solucionados los retos técnicos y con un diseño concreto ya cerrado, el Goberno prevé que la enramada esté disponible el próximo año. El diseño está basado en el motivo modernista del balcón de la casa del Pavo, con el sello de Alcoi, Ciutat del Nadal, como principal foco de atención. La tecnología Led permitirá, según el Gobierno, que los colores de la iluminación puedan cambiar si así se desea. La estructura es ligera y se plantea como un mecanismo sencillo y adaptable a las situaciones que se puedan producir. La iluminación creada expresamente para Alcoy, estaría instalada a lo largo del recorrido de la Cabalgata. Sin embargo, Llopis también resaltó que “para la iluminación del resto de barrios se han diseñado unos motivos relacionados con elementos muy nuestros, como los pajes o las escaleras, que queremos incorporar al próximo pliego de las luces de Navidad”. Dice el regidor que “la intención es tematizar todas las luces pero, como todos sabemos, el reto está en que las empresas fabricantes estén dispuestas a fabricarlos, ya que, estos motivos se alquilan, y las empresas los utilizan para diferentes ciudades y fiestas”.