The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Disfrazzes viste el Carnaval La tienda de Ibi ofrece una amplia gama de disfraces, accesorios y maquillaje para la fiesta más humorística viernes, 14 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La tienda Disfrazzes, en la calle Valladolid de Ibi y a través de www.disfrazzes.com, ofrece una amplia gama de disfraces, accesorios y maquillaje para el Carnaval. Juan Vicente García, director general de Disfrazzes, ha estado en Hoy por Hoy Alcoy donde ha expuesto, entre otras cuestiones, las posibilidades para disfrazarse o los más solicitados para las fiestas más humorísticas que se celebrarán las próximas fechas en L’Alcoià y El Comtat.