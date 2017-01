The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Dispuestas a volver a nacional El sénior femenino del Mutua Levante Nou Bàsquet Alcoi arranca este fin de semana la segunda fase de ascenso a la liga de 1ª división nacional - Dos de sus jugadoras, Laura Hernández y Cintia Cantó y Lirios Silvestre, entrenadora, han estado en Ser Deportivos martes, 31 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (31/01/2017) El domingo 5 de febrero arranca la segunda fase de ascenso a la liga de 1ª división nacional de baloncesto, en el que el equipo sénior femenino del Mutua Levante Nou Bàsquet Alcoi participa. Un proceso que finalizará el 9 de abril tras disputar diez jornadas que decidirán los equipos que ascenderán. Laura Hernández y Cintia Cantó, jugadoras del sénior femenino y Lirios Rovira, entrenadora, han estado en Ser Deportivos para hablar sobre esta fase. El sénior femenino, después de muchos años jugando en nacional, la pasada temporada descendió a autonómica por tan sólo un punto, unos meses después el panorama es muy diferente. Todo comenzó a finales de verano cuando algunos grupos de amigas decidieron probar suerte “medio en broma medio en serio”, según han dicho Cintia y Laura en Ser Deportivos, y después de no saber ni siquiera si iba a haber equipo, este sénior femenino con Lirios Rovira como entrenadora ha acabado segundo de su grupo y está a punto de comenzar la segunda fase de ascenso para volver a nacional, y que de lograrlo sería “un orgullo”, ha asegurado Rovira. El Nou Bàsquet se encuentra en el Grupo B con los equipos Alboraya, Torrent, Alzira, Paterna y Patronato de Bocairente. En la jornada uno el Nou Bàsquet recibirá al Alboraya el domingo 5 de febrero a las 18.30 horas en el Polideportivo Francisco Laporta, donde se disputarán todos los partidos que este equipo juegue como local. Según Rovira les “toca empezar con el equipo más fuerte”. En la segunda jornada el sénior femenino viajará para enfrentarse al U.B.F Torrent el 12 de febrero a las 12 horas. La tercera jornada también la jugarán a domicilio, será el 19 de febrero a las 18.30 horas ante el C.B. Patronato Bocairente. En la jornada cuatro el Nou Bàsquet volverá a jugar como local y lo hará el 26 de febrero a las 18.30 horas ante el N.B. Alzira. El 5 de marzo a las 19 horas se disputará la quinta jornada de esta segunda fase de ascenso, el partido enfrentará al Nou Basquet Paterna ante el Nou Bàsquet Alcoi. Tras cruzar el ecuador de la fase, en la jornada seis arranca la vuelta. El sénior femenino del equipo de Alcoy jugará como visitante ante el Alboraya el 12 de marzo a las 19 horas. La séptima jornada volverán las chicas al Francisco Laporta el 19 de marzo a las 19.30 horas ante el Torrent. En la jornada ocho habrá un nuevo partido como locales, el 26 de marzo a las 18.30 horas ante el Patronato de Bocairente. La penúltima jornada será a domicilio, el 2 de abril a las 17 horas en casa del Alzira y para cerrar la fase de ascenso, el 9 de abril a las 18.30 horas el Nou Bàsquet Alcoi recibirá al Nou Bàsquet Paterna.