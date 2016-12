The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA CAPITÁN Distinción carmesí Una elegantísima escuadra, firmada por la artista Dori Cantó, remata el séquito de los Miqueros viernes, 22 de abril de 2016 Difícilmente podrá olvidar la Fiesta de 2016 Dori Cantó. Aparte de haber firmado la portada de la Revista de Fiestas que edita la Asociación de San Jorge, la artista alcoyana ha sido la autora del diseño de la escuadra especial del capitán moro. La formación ha resaltado por su elegancia y por la intensidad de las tonalidades carmesí que han dominado todo el diseño. La de los Domingo Miques ha sido una escuadra de moros, con las telas imponiéndose con claridad sobre los metales, rematada por un imponente turbante. Los doce privilegiados que han compuesto la escuadra han cubierto el recorrido al son de El Kábila, de José María Ferrero, si bien en determinados momentos ha sonado Jamalajam, de José Ferrándiz, ambas a cargo de la siempre excepcional Unión Musical de Muro.