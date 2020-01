The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO Distrito Digital extiende su proyecto de innovación digital y tecnológica a Alcoy Carolina Pascual y Antonio Francés firman un convenio por el que la ciudad será entidad `collaborator´ miércoles, 15 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/01/2020) La consellera de Innovación, Universidades y Ciencia, Carolina Pascual, y el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, han firmado este miércoles un protocolo de adhesión por el que el Ayuntamiento alcoyano formará parte de la red de Distrito Digital como entidad colaboradora. Tras la firma del convenio entre Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alcoy, Carolina Pascual ha indicado que esta es la primera ciudad que se incorpora al proyecto de Distrito Digital de la Comunitat Valenciana, sobre el que "se asienta el nuevo modelo económico de la Comunitat", al tiempo que ha indicado que "se extenderá también por otros puntos". La consellera ha remarcado que el ecosistema tecnológico de la Comunitat Valenciana "necesita de la participación de todos los actores implicados para continuar impulsando su desarrollo" y que Distrito Digital es "un instrumento fundamental para conseguir la transformación de la Comunitat en un referente para la atracción y el establecimiento de empresas innovadoras y tecnológicas". El objetivo, según ha señalado, es "generar nuevo tejido empresarial que incremente la empleabilidad de personal cualificado, retener el talento que se genera e incrementar la competitividad e internacionalización de las empresas maduras". En este sentido, ambas partes colaborarán para facilitar el acceso de las empresas al mercado, crear sinergias entre los agentes sociales y económicos. Distrito Digital desarrollará un paquete de servicios para facilitar el acceso de las empresas al mercado, destinará esfuerzos a formación y ofrecerá asesoramiento sobre ayudas. Por su parte, el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha destacado que "Distrito Digital es un proyecto de atracción de talento y de transformación del tejido productivo de nuestro territorio. Tendremos una iniciativa para atraer empresas y actividad económica a la ciudad de Alcoy y lo que es muy importante, crear empleo". "Hemos conseguido que la Generalitat Valenciana fije nuestra ciudad como un área prioritaria de innovación, Alcoy es una ciudad referente y no es una casualidad que seamos de las primeras subsedes de Distrito Digital. Llevamos tiempo trabajando por la digitalización y ya conseguimos formar parte, con solo dos ciudades españolas más, de un programa europeo de tutorización para implementar políticas digitales en el municipio", ha afirmado Francés. Ambas entidades colaborarán, de esta manera, en la organización de plataformas de financiación para las empresas de la nueva economía y otras iniciativas tendentes al fortalecimiento y expansión de la nueva economía.