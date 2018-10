The examples populate this alert with dummy content

COLOR ROAD 2018 Diversión, deporte y color para toda la familia Actos del 12 de octubre obligan a un cambio de cambio de ubicación para la fiesta posterior y de recorrido, será en la plaza Blas Domingo Llidó miércoles, 03 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/10/2018) A la vuelta de la esquina esta la segunda edición de la Color Road Alcoy 2018. Será el 12 de octubre a las 11.00 horas por las calles de la zona norte. Coincidencias con actos del 12 de octubre en la ciudad, hacen que se produzca un cambio de última hora y que cambie parte del recorrido y la ubicación para la fiesta posterior a la carrera. Hoy en Ser Deportivos, María Baca, concejal de Juventud, Alberto Belda, concejal de Deportes y Javi López, delegado en Alcoy de la carrera, nos hablan de todos los detalles del evento que el año pasado reunió a cerca de 2000 personas. Inscripciones, consejos y todos los detalles los cuentan en el programa de hoy.