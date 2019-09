The examples populate this alert with dummy content

FIRA MODERNISTA Doña Amalia, protagonista del inicio de la Setmana Modernista El primer acto de esta Fira Modernista que dura toda una semana ha sido el descubrimiento del cartel y la inauguración de una exposición en la Casa Doña Amalia dedicada a esta profesora que se volcó en ayudar a niños desfavorecidos a finales del siglo XIX e inicios del XX lunes, 16 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Setmana Modernista ha dado inicio con el descubrimiento del cartel de la Fira Modernista en la fachada del Ayuntamiento. La obra está realizada por la empresa Cubicat, que gestionan los hermanos Guerola, Gloria e Iván. La primera ha explicado cuáles son los elementos que lo componen como el techo del Salón Rotonda del Círculo Industrial, motivos decorativos de la Casa del Pavo, así como la figura de Doña Amalia en forma de alegoría a su persona, acompañada por dos alumnos. Al acto han asistido familiares de Doña Amalia, la persona que centra la edición de este año que lleva como lema ‘Apendre del passat’. José Sempere, su biznieto, ha recordado su figura y ha recordado que merecía por sus muchas buenas obras que realizó este homenaje que se le va a rendir durante esta Setmana Modernista. Acabado el acto, el centro de atención se ha trasladado hasta la Casa de Doña Amalia, donde se ha inaugurado una exposición dedicada a esta profesora dedicada especialmente a los niños sin recursos, huérfanos o hijos de madres trabajadoras. Otro biznieto suyo, Alfonso Jordá, y responsable de la exposición, junto a los historiadores Paco Blay y Àngel Beneito, la ha definido como una persona muy religiosa y que ayudó mucho a los más desfavorecidos en múltiples facetas. La exposición cuenta con cinco paneles y está acompañada de numerosos objetos de las escuelas de aquellos años de finales del siglo XIX y principios del XX.