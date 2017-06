The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Doble cita amb el jazz El sextet d'Enric Peidro presenta nou treball i la Xitxarra Blues Band convida a blussejar pel Serpis jueves, 08 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (07/06/2017) El cicle de concerts del Jazz Club El Mussol encara la recta final amb dues suggeridores propostes. Aquest dijous arriba a la cafeteria Casablanca (20.30 hores) el sextet de l'alcoià Enric Peidro per a presentar el seu treball Hapiness is a thing called... jazz. El dissabte (20.00 hores) la Xitxarra Blues Band, amb la veu de Sofia Moltó, ofereix el recital Blussejant pel Serpis. Són dos dels continguts del programa quinzenal de El Mussol a Ràdio Alcoi.