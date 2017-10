The examples populate this alert with dummy content

MARCHAS Doble cita con la solidaridad La marcha a beneficio de los enfermos mentales recorrerá la vía verde este domingo-La lucha contra el cáncer, también benéfica, realizará la vuelta a los puentes a continuación viernes, 27 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La conmemoración del día mundial de la salud mental pasa por la marcha benéfica, que parte a las 9 de la mañana del domingo 29 de octubre desde Batoy por la vía verde. Será benéfica ya que los 2 euros, que se recauden por cada participante, irán a parar a la asociación Realment Alcoi, que trata a las personas con problemas de salud mental. Al finalizar se ofrecerá un almuerzo a los caminantes. Las inscripciones quedarán abiertas a las 8,30 horas. A las 12 comenzará la vuelta a los puentes, desde la plaça de Dins, en beneficio de la lucha contra el cáncer de mama. Las inscripciones, a 5 euros, comenzarán una hora antes. La recaudación será para Solc y la Asociación Española Contra el Cáncer, entidades que junto al Ayuntamiento organizan esta marcha. La lucha contra esta enfermedad tendrá continuidad el domingo por la tarde con la gala a cargo del Ballet de Alicia Montava a las 19.00 en El Teular de Cocentaina.