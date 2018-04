The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Doble oferta en el Dia Mundial del Jazz Els trios Remoja Jazz i Mike Summers convergeixen el dilluns 30 al Centre Cultural - La música d'AC Dixie sorpren a l'auditori de la cafeteria Casablanca jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (25/04/2018) Alcoi celebrarà amb una doble proposta el Dia Mundial del Jazz. Serà el dilluns, 30 d'abril, al Centre Cultural amb les actuacions de Remoja Jazz Trio i Mike Summers Trio. Abans, aquest dijous (20.30 hores, cafeteria Casablanca) The swing notes ofereix un recital amb la col·laboració de grup Little Black Lindy Hop. Al programa del Jazz Club El Mussol sona la música del grup AC Dixie i és protagonista Mauri Sanchis, que parla del seu duet amb el bateria Felip Santandreu.