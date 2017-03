The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Doble prueba El Unión Alcoyana FS afronta dos partidos consecutivos, el domingo ante La Vila y el lunes ante el Aspe, adelantando así la jornada correspondiente a la situada en Fiestas de San Jorge viernes, 24 de marzo de 2017 Nuevas e importantísimas jornadas para el Unión Alcoyana FS. Este domingo a las 12h rinde visita La Vila, séptimo clasificado siendo el conjunto separador entre la zona noble y el resto de equipos. Y el lunes, los de Javi Silvestre afrontan una nueva salida, será ante el décimo clasificado, el Aspe, para disputar el partido que corresponde a la jornada situada en Fiestas de San Jorge que se jugará a las 21h. Los de Alcoy, una vez pasado el particular Tourmalet, se sitúan a 7 puntos de La Vila y a 2 del Aspe, con un partido menos que ambos equipos, y se plantean esa 7ª posición como objetivo clave para este tramo final de liga. Los costeros vienen de ganar a Calpe en casa 4-2 y los de Aspe de caer 7-2 en Albatera. Los de Javi Silvestre vienen de hacer un partido serio en la difícil pista de Cocentaina y, pese a las numerosas bajas en la plantilla, van a darlo todo por sacar esos 6 puntos que se han escapado las últimas semanas y que subirían la moral de la escuadra del conjunto alcoyano. En los encuentros de la primera vuelta entre ambos equipos, los de Alcoy perdieron 6-2 en La Vila realizando la mejor primera parte del campeonato en la que incluso se pudo resolver el partido. Ante los de Aspe, se consiguió ganar en casa 5-4 en con un gol de Iván sobre la bocina. La plantilla, bajo mínimos, presenta la nueva baja de Mauro Pastor por una pequeña rotura muscular en el entrenamiento del lunes que lo tendrá apartado algunas semanas. Con esto, los disponibles son Jaco y Gabri en la portería y Gomis, Iñaki, Nando, Gabri Sellés, Iván, Dani y Pablito. El juvenil Mauro apura los días para recuperarse y poder llegar al fin de semana. El juvenil, aún con un partido aplazado, disputará la última jornada de liga. Lo hará el sábado a las 10h en el Colegio de La Salle.