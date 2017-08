The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Doce empresas optan a construir la rotonda de El Collao El Gobierno aspira a que la obra, con un presupuesto de 500.000 euros, comience antes de final de año miércoles, 23 de agosto de 2017 Doce empresas optan a construir la nueva rotonda de distribución de tráfico en El Collao. Uno de los grandes proyectos del Gobierno para esta legislatura ha despertado el interés de los contratistas. El periodo de licitación ha finalizado con doce ofertas de empresas constructoras. La obra tiene un presupuesto de 500.000 euros. El Gobierno local, del PSOE, calcula que los trabajos pueden quedar adjudicados entre septiembre y octubre. La intención es que las obras comiencen antes de que acabe este año. La nueva rotonda distribuirá el tráfico en el tramo final del futuro bulevar, entre el campo de El Collao y la gasolinera y mejorará el acceso al barrio de Batoy desde el nuevo puente.