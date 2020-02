The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Docència a ritme cultural L’institut Pare Vitòria programa activitats, excursions, tallers, xerrades o música en la 37ª Setmana Cultural lunes, 10 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/02/2020) L’IES Pare Vitòria ha arrancat aquest dilluns la seua 37ª Setmana Cultural adreçada als alumnes des de 1er d’ESO fins als cicles formatius. Una programació conjugada amb excursions, tallers, xerrades, cinema, exposicions o concerts amb temàtiques relacionades amb la salut, alimentació, periodisme, música o solidaritat. Toni González y Tere Botella, director i vicedirectora de l’IES Pare Vitòria, en Hoy por Hoy Alcoy, han avançat el contingut d’aquesta setmana cultural per als estudiants que inlcou l’exposició Hugo Pratt i Corto Maltés: itineraris creuats, una visita oberta a tota la ciutadania fins al 26 de febrer.