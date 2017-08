The examples populate this alert with dummy content

AJEDREZ Dos alcoyanos participan en el Nacional Héctor Gómez y Abel Sempere, del Club Ajedrez Alcoy, han participado en el Campeonato de España miércoles, 02 de agosto de 2017 El Club Ajedrez Alcoy ha estado presente en el Campeonato de España disputado en Salobreña (Granada). Dos de sus jugadores, Héctor Gómez en categoría Sub 16 y Abel Sempere, en Sub 14, han participado en el Nacional. La categoría Sub 16 contó con la participación de 115 jugadores, destacando Gómez con su noveno puesto tras lograr 6,5 puntos empatado con el quinto en la clasificación. El joven jugador alcoyano ha ganado cinco partidas, quedando en tablas en tres ocasiones y perdiendo tan sólo una partida. Por su parte, Abel Sempere, jugó en categoría Sub 14 que contó con la participación de 181 jugadores. Sempere quedó en el puesto 48 con 5 puntos, además, también jugó el torneo de rapidas quedando el 34 con 5,5 puntos. El alcoyano quedó, con 4 puntos, en el puesto 77 en categoría Sub 16.