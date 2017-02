The examples populate this alert with dummy content

TECNOLOGÍA Dos alumnos de Banyeres crean una app para combatir el acoso escolar La herramienta permite detectar casos, denunciarlos a través de un 'botón rojo' e identificar a los acosadores martes, 14 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/02/2017) Dos alumnos del instituto Manuel Broseta de Banyeres de Mariola, han diseñado una aplicación para combatir el acoso escolar desde los dispositivos móviles. Con su trabajo han ganado uno de los premios del concurso App Inventor, convocado por el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Los alumnos Jordi Domènech y Jordi Beneito, dirigidos por la profesora Patricia Pérez, han creado una aplicación con tres tareas: la primera, un cuestionario para detectar casos de bulling, la segunda, un botón rojo para denunciar y la tercera la posibilidad de fotografiar a los acosadores. La aplicación cuenta con un apartado de información en torno al acoso escolar.