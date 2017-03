The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN Dos alumnos crean un maillot que evita accidentes de ciclistas El sistema ideado por los estudiantes de Salesianos Juan XXIII se basa en intermitentes que se activan según los movimientos del ciclista viernes, 03 de marzo de 2017 Alumnos de Salesianos Juan XXIII han diseñado un sistema para evitar que los ciclistas sufran accidentes. El sistema inteligente se basa en intermitentes automáticos adheridos a un maillot que se activan según los movimientos del ciclista. El resultado es una mejora de la visibilidad y, en consecuencia, de la seguridad para quienes circulan en bicicleta por la carretera. El proyecto lo han trabajado los alumnos Mark Sanegre y Aníbal Oreja, de segundo de Informática y Comunicaciones en Salesianos Juan XXIII. Han contado con el apoyo de los profesores Juanjo López y Sergi Linares. El dispositivo permite detectar la frenada automática y llamar, también de forma automática, a los servicios de emergencia en caso de caída. A través de bluetooth, la chaqueta monitoriza datos como la velocidad, humedad o el estado de los intermitentes, que quedan reflejados en una aplicación para telefonía móvil. El proyecto ha sido presentado en el premio nacional Don Bosco, celebrado esta semana en Zaragoza. Estos premios pretenden reconocer los valores innovadores y de investigación de los jóvenes.