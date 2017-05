The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA Dos años de Gobierno en minoría El PSOE defiende su gestión municipal, en el ecuador la legislatura, mientras que la oposición (PP, Compromís, C's y Guanyar) no ve proyectos ilusionantes miércoles, 24 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO La tertulia (24/05/2017) Este miércoles 24 de mayo se cumplen 2 años de las últimas elecciones municipales y el Gobierno local defiende su gestión, en el ecuador la legislatura, mientras que la oposición no ve proyectos ilusionantes. En La Tertulia de Radio Alcoy, la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, ha aprovechado la reciente concesión de 10 millones de euros de los fondos europeos del Desarrollo Urbano Sostenible Integrado para sacar pecho de su gestión en los dos años de legislatura. Ha añadido a este proyecto el traslado de los juzgados, la apertura de la oficina PROP, políticas sociales, la rebaja en el endeudamiento o la factura electrónica. En esta línea establece otros planes a desarrollar en la segunda parte como el del centro, Entenza, o el puente de San Jorge, proyectos que la oposición advierte que están por realizar. Ana Climent de Compromís, Eduardo Tormo del PP o Maribel Sánchez, de Ciudadanos coinciden en la falta de un proyecto ilusionante por parte de un Gobierno en minoría. Guanyar insiste en un plan de empleo o la recuperación de servicios privatizados.