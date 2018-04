The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Dos candidatos optan a dirigir Podemos en Alcoy La concejal Naiara Davó y el escritor Andreu Bernabeu se disputarán la Secretaría General entre el 11 y el 18 de junio lunes, 30 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La concejal Naiara Davó y el escritor Andreu Bernabeu optan a la Secretaría general de Podemos en Alcoy, según han confirmado fuentes de la formación morada. El plazo para presentar candidaturas finalizó el pasado viernes. Hasta principios de junio está en marcha el proceso de presentación de avales y presentar las propuestas políticas y organizativas. Las votaciones se desarrollarán entre el 11 y el 18 de junio. Davó, actualmente concejal por Guanyar Alcoi, defiende la consolidación de Podemos en los municipios para “desarrollar un proyecto de cambio que suponga mejoras reales en la vida de los vecinos”. “Podemos Alcoy debe ser un instrumento al servicio de las personas que marque el rumbo para el horizonte 2019”. Bernabeu, por su parte, apuesta por fortalecer Podemos en la cuidad y trabajar “codo con codo” junto a la sociedad civil para mejorar Alcoy.