OBRAS "Dos carriles dan más garantía a los conductores" La reapertura del puente de San Jorge vuelve a conectar la ciudad con el casco antiguo-Los primeros usuarios valoran los cambios que aportan amplitud a aceras y calzada viernes, 08 de septiembre de 2017 La reapertura al tráfico del puente de San Jorge vuelve a conectar el casco antiguo con el resto de la ciudad. Los primeros en cruzar el puente, finalizadas las restricciones en el trafico, valoran los trabajos de esta segunda fase que se ha prolongado más de dos meses. "Dejar dos carriles nos da más garantía a los conductores". Desde el jueves por la tarde se puede circular por estos dos carriles, en ambos sentidos, que tiene el puente y por una de las aceras. Esta segunda fase, en marcha desde mitad de junio y valorada en 280.000 euros, aún no ha finalizado y siguen instaladas las vallas metálicas en las aceras. En la tercera fase, que costará entre 300.000 y 400.000 euros, se corregirán los daños en la pilastra y se revisará el resto. Con las tres fases finalizadas el montante invertido en la rehabilitación del puente de San Jorge ascenderá a un millón de euros.