MURO Dos detenidos por el cultivo de 108 plantas de marihuana El vivero interior estaba en una vivienda de Setla de Núñez, en la que parte de la droga estaba preparada para su venta viernes, 01 de septiembre de 2017 La Policía Local y la Guardia Civil han desmantelado un vivero de cultivo de marihuana en la pedanía de Setla de Núñez, en Muro. La operación se ha saldado con la detención de dos personas, que, según la investigación, cultivaban, secaban y envasaban marihuana. Los agentes se han incautado de 108 plantas, diversos utensilios para su cuidado y varias dosis listas para su venta. Los efectivos de ambos cuerpos policiales hallaron en el interior de la vivienda 108 plantas de marihuana en diversas fases de crecimiento y varios utensilios para el cultivo, como lámparas halógenas, fertilizantes y abonos para potenciar el crecimiento y aparatos de climatización, así como ventiladores para mantener las condiciones de cultivo. Además, los agentes se han incautado de maquinaria para el envasado de la sustancia y varias dosis preparadas para su venta. A los dos detenidos les atribuyen los agentes de un delito contra la salud pública y otro por defraudación de fluido eléctrico. Los presuntos autores han sido puestos a disposición judicial.