SUCESOS Dos detenidos por estafar cerca de 50.000 euros a una familia de Alcoy a través de una web de apuestas Los acusados, de 50 y 21 años, son padre e hijo y han sido puestos a disposición judicial - Utilizaban su trabajo para apropiarse de las tarjetas de crédito - Están acusados de delitos de usurpación de estado civil y estafa sábado, 19 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (19/01/2019) La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a dos personas por estafar a través de Internet cerca de 50.000 euros. Los detenidos son padre e hijo, de 51 y 20 años respectivamente, acusados de delitos de usurpación de estado civil y estafa. Los agentes comenzaron sus investigaciones a raíz de diversas denuncias sobre uso fraudulento de tarjetas de crédito, todas de la misma familia. Era el modus operandi de los autores, que consistía en utilizar las tarjetas de los propietarios de la vivienda donde trabajan y suplantar el estado civil de los propietarios. Las denuncias comenzaron en julio cuando esta familia de Alcoy sufrió diferentes cargos en sus cuentas a través de una conocida web de casa de apuestas por valor cercano a los 20.000 euros. Meses más tarde, volvieron a sufrir más cargos de pubs de la ciudad. Los agentes, que al principio centraron la investigación en el entorno de la familia, encontraron el rastro de los estafadores, los dos trabajadores de la vivienda, desde la página web de apuestas hasta un banco online, a pesar de que lo intentaron camuflar realizando diferentes transferencias. Los dos detenidos, padre e hijo, han sido puestos a disposición judicial.