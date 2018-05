The examples populate this alert with dummy content

OPERACIÓN POLICIAL Dos detenidos en Ibi por tráfico de drogas El juzgado envía a prisión a un carpintero que tallaba objetos para transportar la cocaína en su interior miércoles, 16 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/05/2018) Golpe al tráfico de drogas en la Foia de Castalla. La Guardia Civil ha desmantelado dos puntos de reparto en Ibi, uno de ellos especialmente activo, y ha detenido a dos personas. Uno de los detenidos es un carpintero de 64 años que tallaba objetos para dejarlos huecos por dentro y así introducir la droga. Tras registrar su vivienda, el taller de carpintería y su vehículo, la Guardia Civil se ha incautado de 80 dosis de cocaína, útiles para el corte, cocinado, dosificación y envasado de la cocaína, y más de 3.500 euros en efectivo. El juzgado ha decretado prisión para este carpintero cuya clientela tenía una edad de entre 40 y 60 años. El otro detenido, en libertad con cargos, es un hombre de 49 años, que distribuía droga desde su bar. Tenía 47 dosis de cocaína preparadas para su venta en la caja registradora y también en la cámara frigorífica.