SUCESO Dos encapuchados atracan un comercio en Benilloba Se han llevado el dinero de la caja registradora y la propietaria no ha sufrido ningún daño. Un atracador llevaba una hacha y el otro un bate de béisbol viernes, 18 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Benilloba ha sufrido un incidente grave. Dos encapuchados han atracado una tienda de ultramarinos a las 10’15 horas de la mañana. Los encapuchados llevaban un hacha y un bate de béisbol, mientras que un tercero les esperaba fuera con el coche en marcha. La propietaria de la tienda no ha sufrido ningún daño, pero sí se ha llevado un buen susto. Los ladrones se han llevado el dinero de la caja, cuya cantidad no ha trascendido. La alcaldesa de Benilloba, Ana Dèlia Gisbert, ha confirmado la noticia a Radio Alcoy y ha explicado que la Guardia Civil está en plena investigación tras la denuncia de la propietaria. "Ha sido a plena luz del día. La tienda está frente a un bar. En estos casos es cuando notamos la escasez de efectivos de la Guardia Civil. En diciembre ya sufrimos el pinchazo de las ruedas de más de 20 coches. Tenemos una reunión esta tarde con los vecinos para analizar la situación a nivel de seguridad".