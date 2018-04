The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - SANTA EULALIA Dos entradas para cada abonado Con la intención de empezar las festas de Moros y Cristianos con ambiente de fútbol, el club dará dos entradas gratuitas a los abonados lunes, 16 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Es el penúltimo partido de la temporada y el Alcoyano además de jugarse mucho, el calendario ha querido que el día 21 de abril, día de Los Músicos en Alcoy, el Deportivo tenga partido en El Collao. Sabiendo que es un día "diferente" por la próximidad a las fiestas de Moros y Cristianos, el club ha querido colaborar para hacerlo un día festivo. Por esa razón, va a dar dos entradas de forma gratuita a los abonados para empezar las fiestas en el fútbol y poder crear un buen ambiente un día tan señalado. Con este comunicado lo explica el CD Alcoyano. " Todos los abonados del CD Alcoyano contarán con dos entrada gratuitas para el partido ante el SRC Peña Deportiva, que se disputará el sábado 21 de abril a las 11.30 horas en El Collao. Queremos iniciar las fiestas con este detalle por vuestra fidelidad a los colores blanquiazules. El horario para su recogida es de martes a jueves de 10 a 13 horas y de 17 a 19.30 horas en las oficinas de la entidad en El Collao. El viernes será el último día para acceder a esta promoción y sólo en horario matinal". Una semana más no habrá excusa para poder ver al Alcoyano en un partido tan importante.