SUCESOS Dos fallecimientos, un joven en Ibi y una persona de 70 años en Alcoy, en este miércoles, 6 de febrero Un operario de 30 años ha sido atropellado por un vehículo en la CV-806 - En Alcoy, los bomberos han protagonizado un aparatoso rescate de un hombre de 70 años que había fallecido en su vivienda de la calle Perú miércoles, 06 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El día de hoy en el apartado de sucesos se ha saldado con dos fallecimientos. El primero ha sido un operario, de 30 años, que ha muerto hoy tras ser atropellado por un coche en la CV-806, dentro del término municipal de Ibi, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu). El Cicu ha sido alertado sobre las 15.30 horas de este suceso, ocurrido en el kilómetro 4 de la citada carretera en circunstancias no precisadas. Hasta el lugar se han desplazado una unidad del Servicio Vital Básico (SVB) y otra del Servicio de Atención Médica Urgente (Samu), cuyo equipo facultativo "solo ha podido confirmar el fallecimiento" del hombre, según las mismas fuentes. Apertura de vivienda con persona fallecida En Alcoy, siete efectivos del parque de Bomberos La Muntanya han asistido a una apertura de vivienda que se ha traducido en un aparatoso rescate en la calle Perú número 65. En el interior, un hombre de 70 años, permanecía sin vida desde hacía unos días. Dos de los bomberos, junto con un agente de la Policía Nacional, han logrado entrar al cuarto piso accediendo a través de una autoescalera, aprovechando que la puerta del balcón estaba abierta, al encontrarse la puerta principal y las ventanas cerradas. Según las fuentes consultadas, se trata de una muerte natural.