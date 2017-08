The examples populate this alert with dummy content

PRETEMPORADA Dos goles de Álvaro dan la vuelta al marcador El primer encuentro del CD Alcoyano en El Collao de pretemporada se saldó con victoria 2-1 frente el Lorca jueves, 03 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (03/08/2017) El Club Deportivo Alcoyano cosechó una victoria en el primer partido de pretemporada que jugó en El Collao, ante su afición. El Lorca Deportiva era el rival, que jugó de blanquiazul y el Alcoyano con la equipación negra. El conjunto murciano se adelantó en el minuto 15 después de que el Alcoyano no dispusiera de demasiada posesión de balón, algo reclamado en varias ocasiones por el míster, Toni Aparicio, y que se lo trasladó a sus jugadores en el transcurso del partido. El entrenador blanquiazul estuvo muy pendiente de cada jugada del encuentro y también dio minutos a varios jugadores canteranos y de la primera plantilla, como el internacional costarricense, José Miguel Cubero que debutó con su nuevo equipo dejando buenas sensaciones y sobre todo mostrando seguridad en el terreno de juego. Al descanso ambos conjuntos se marcharon con 0-1 en el marcador favorable al Lorca. En el inicio de la segunda parte, en el minuto 48, Álvaro García puso el empate y seguidamente, en el 54, anotó el segundo gol dándole la vuelta al luminoso y otorgando una victoria para los suyos ya que el encuentro finalizó con ese resultado. El defensa central Pelagias Giorgios, que está a prueba con el Alcoyano, salió de inicio en línea de cuatro junto a Barreda, Pau Bosch y Antonio Navarro. Jugadores como Gato, David Torres o López Silva se quedaron fuera de la convocatoria. El próximo partido de los blanquiazules volverá a ser en su feudo el sábado 5 de agosto ante el Real Murcia CF, en el que será el XXXIX Trofeo Ciudad de Alcoy que se disputará a las 20.30 horas. Previamente, a las 19.45 horas, será la presentación oficial de los jugadores de Toni Aparicio ante su afición.