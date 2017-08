The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Dos heridos en un accidente laboral en las obras de Aldi Uno de los operarios permanece en estado grave martes, 29 de agosto de 2017 Dos personas han resultado heridas este martes por un accidente laboral en las obras de construcción del supermercado Aldi, en la avenida de Juan Gil-Albert. Uno de los dos heridos se encuentra en estado grave. Hasta la zona se han desplazado los servicios de emergencia.