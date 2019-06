The examples populate this alert with dummy content

FUEGO FORESTAL Dos incendios simultáneos queman 3 hectáreas en Alcoy y Muro En el control y extinción de las llamas trabajaron la tarde-noche del sábado 8 de junio medios aéreos y terrestres domingo, 09 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Dos incendios forestales, que coincidieron en el tiempo la tarde del sábado, acabaron por quemar en torno a tres hectáreas de matorral y chopos. El primer incendio comenzó en la zona del Molinar en Alcoy en torno a las seis y media de la tarde. Según informó a través de twitter el Gabinete de comunicación de emergencias y seguridad de la Comunitat Valenciana, este fuego fue controlado sobre las once de la noche. En su extinción trabajaron dos vehículos de bomberos del Consorcio Provincial, tres de bomberos forestales y dos medios aéreos. Las llamas afectaron 2,5 hectáreas de chopos, matorrales y a la estructura de algunas naves en ruinas de la zona. Las labores de extinción causaron expectación en el entorno del Polideportivo Francisco Laporta donde se estaban disputando la jornada deportiva Esport en 3D. La columna de humo era visible desde la carretera de acceso sur a Alcoy. De manera casi simultánea los agentes fueron requeridos en la vecina localidad de Muro de Alcoy donde acabó ardiendo media hectárea de matorrales y chopo en el barranco del río Agres. Dos vehículos del subparque de Ibi, dos unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos lograron extinguir las llamas a las once de la noche, según el Gabinete de comunicación de emergencias y seguridad de la Comunitat Valenciana.