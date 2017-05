The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO Dos millones y medio de euros para sacar a 156 jóvenes del paro durante un año Es la previsión del Ayuntamiento de Alcoy de su participación en el plan Avalem Joves de la Conselleria de Economía Sostenible, con el que espera reducir el desempleo juvenil en un 20%. sábado, 13 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/05/2017)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (13/05/2017) Alcoy va a recibir hasta dos millones y medio de euros para contratar a 156 jóvenes durante un año. Una previsión que supondría disminuir el paro juvenil en un 20%. El Ayuntamiento se ha acogido al Pla Avalem Joves +, para el que el Gobierno Valenciano reserva hasta 50 millones de euros. De este monto, 2,5 millones, se corresponden con la ayuda que Alcoy va a invertir en sus jóvenes desempleados. Las ayudas que darán empleo a los 156 jóvenes se dividen en dos: la primera para contratar en prácticas a 26 jóvenes durante un año que tengan titulación por un importe de 410.372 euros. El otro programa contratará a 130 jóvenes, que no han de tener cualificación, 100 peones y 30 oficiales, con un importe de 2.035.526 euros para realizar labores de mantenimiento de la ciudad. La subvención va dirigida a jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años, que tengan nacionalidad española o de la Unión Europea y que no hayan trabajado durante el último mes. Es requisito indispensable: inscribirse en la oficina del Servef y apuntarse específicamente en el Sistema de Garantía Juvenil. Actualmente, en la ciudad de Alcoy hay 744 jóvenes desempleados, de los que un 20% podrá verse beneficiado de estas ayudas durante un periodo de doce meses.